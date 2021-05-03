Китайская звезда UFC сменила имидж после утраты чемпионского пояса

Китайская звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вэйли Чжан сменила имидж после утраты чемпионского пояса. Пост доступен в Instagram спортсменки.

31-летняя китаянка сделала себе короткую стрижку. «Такой я начинала свои тренировки в ушу-санда. Теперь я тинейджер», — написала Чжан.

Фото опубликовано @zhangweilimma

24 апреля на турнире UFC 261 Чжан потерпела первое поражение в рамках промоушена. Американка Роуз Намаюнас нокаутировала китаянку в первом раунде и лишила последнюю титула чемпионки UFC в минимальном весе.

Чжан завоевала пояс чемпионки в августе 2019-го, нокаутировав бразильянку Джессику Андраде. В марте 2020-го она успешно защитила пояс, оказавшись сильнее Джоанны Йенджейчик. Поединок между спортсменками был признан лучшим в году.

На счету Чжан 21 победа при двух поражениях.