Чемпионка UFC Шевченко показала фигуру в бикини

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко показала фигуру в бикини. Фото доступно в Instagram спортсменки.

33-летняя спортсменка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), снялась в купальнике на берегу моря Селиш. Менее чем за час публикация собрала более 19 тысяч лайков.

Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. 25 сентября ей вновь предстоит защищать титул. Соперницей спортсменки станет американка Лорен Мерфи.

Шевченко побеждает в последних семи поединках. Пять раз спортсменка защитила пояс чемпионки.

Также в UFC выступает родная сестра спортсменки — Антонина Шевченко. 36-летняя девушка-боец уступила в последнем поединке с Андреа Ли.