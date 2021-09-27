19-летняя девушка открыла бизнес от скуки и заработала миллионы рублей за год

Жительница Великобритании открыла собственный магазин от скуки и разбогатела за год

Жительница Великобритании открыла собственный бизнес от скуки и разбогатела за год. Соответствующую историю публикует The Sun.

19-летняя Мейси Кромптон (Maisie Crompton) рассказала, что работала продавцом в супермаркете до начала карантина, который вводили в связи с пандемией коронавируса. Во время локдауна девушка от скуки решила основать интернет-магазин одежды, шоперов и открыток TOTESFORYOUU с оригинальным дизайном.

По словам предпринимательницы, она заказала однотонные сумки за 25 фунтов стерлингов (2485 рублей), самостоятельно разрисовала их и начала продавать онлайн. Отмечается, что за год героине материала удалось реализовать более пяти тысяч заказов, с помощью которых она заработала 100 тысяч фунтов стерлингов (9,9 миллиона рублей).

«Многие говорили, что вместо бизнеса лучше поступить в университет. Но я чувствую, что сделала правильный выбор, — призналась героиня материала. — У меня нет совета для новичков: просто занимайтесь своим делом, никто не знает, как сложится ваше будущее».

Ранее в сентябре модель заработала миллионы рублей на OnlyFans и похвасталась дорогими покупками. Манекенщица Джессика Пауэр в интервью изданию рассказала, что за пять дней сумела заработать 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей) на платформе OnlyFans. Знаменитость поделилась серией сторис, в которых продемонстрировала одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов, которые она приобрела на полученные деньги.