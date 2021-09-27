Суд оставил под стражей брата богатейшей россиянки Батурина

Бизнесмена Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, богатейшей россиянки, вошедшей в ежегодный рейтинг Forbes, оставили в СИЗО до 1 декабря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Апелляция признала законным продление ареста шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Ранее Басманный суд отправил под стражу Виктора Батурина, подозреваемого в покушении на мошенничество, на два месяца.

О задержании Батурина стало известно 1 июля. Его заподозрили в преступлениях по статье 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК России. В основу дела легли события 2011 года. Тогда бизнесмен обратился в суд с иском о возврате ему 25 процентов акций компании «Интеко», предоставив договор с подписью сестры Батуриной. Из документа следовало, что акции действительно принадлежат ему, а сестра должна выплатить за них рыночную компенсацию. Батурина утверждала, что подпись не ее. Шурин Лужкова отверг все обвинения и отказался признать вину по уголовному делу.

Елена Батурина, по данным Forbes, входит в список богатейших жительниц России. Издание оценивает ее состояние в 1,3 миллиарда долларов.