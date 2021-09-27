Оценен риск тяжелого протекания COVID-19 у детей

Канадские исследователи выяснили, что риск тяжелого протекания коронавирусной инфекции у детей и подростков низок. Выводы ученых опубликованы в Canadian Medical Association Journal.

Специалисты оценили здоровье 264 детей и подростков, госпитализированных в Канаде с 25 марта по 31 декабря 2020 года. 44 процента из них были госпитализированы не с коронавирусной инфекцией — ее выявили у них лишь после. Среди основных симптомов у 150 детей и подростков, у которых изначально диагностировали коронавирусную инфекцию, были повышенная температура, рвота и кашель. Исследователи ожидали, что у детей выше риск тяжелого протекания COVID-19, что обычно наблюдается при респираторных вирусных инфекциях.

У половины госпитализированных протекание болезни было оценено как тяжелое, у 34 — как критическое. 21 процент был переведен в реанимационное отделение, 13 процентам потребовалась вспомогательная искусственная вентиляция легких. Выяснилось, что чаще тяжелое протекание болезни наблюдалось у детей с сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, неврологические или респираторные заболевания. У половины тяжелобольных детей было больше двух сопутствующих заболеваний.

«Относительно небольшое число госпитализаций подчеркивает, что у детей инфекция протекает менее тяжело, чем у взрослых, несмотря на то, что заражаются они чаще», — отмечают авторы исследования в своей работе. Смерти от COVID-19 среди детей была чрезвычайно редки, а их уровень соотносился с ранее установленным.

В то же время специалисты отмечают, что исследование было проведено до массового распространения в Канаде «дельта»-варианта коронавируса. Неизвестно, вызывает ли он более тяжелое протекание COVID-19 у детей.

