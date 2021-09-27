Оценено уменьшение продолжительности жизни из-за COVID-19

По оценкам исследователей из Великобритании и Дании, пандемия коронавирусной инфекции привела к самому сильному снижению ожидаемой продолжительности жизни со времени Второй мировой войны. Статья ученых опубликована в International Journal of Epidemiology.

Специалисты из Оксфордского университета и Университета Южной Дании проанализировали данные о смертности за 2020 год в 29 странах — большей части Европы, а также США и Чили — собранных исследователями из НИУ ВШЭ и Калифорнийского университета совместно с коллегами из Германии.

Британские и датские ученые обнаружили, что в 27 из этих стран — исключение составили Дания и Норвегия — ожидаемая продолжительность жизни существенно уменьшилась. По сравнению с 2015 годом — когда ожидаемая продолжительность жизни уже уменьшилась из-за вспышки эпидемии гриппа — она стала меньше у женщин в 15 странах и у мужчин в десяти странах. Снижение ее более чем на год было зафиксировало у мужчин в 11 странах и у женщин в восьми странах. Наибольшее снижение продолжительности жизни наблюдалось у американских мужчин — она уменьшилась на 2,2 года. Вслед за ними идут литовцы — у них она уменьшилась на 1,7 года.

«Масштабы снижения продолжительности жизни за год для многих стран Западной Европы — таких как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия — не наблюдались со времен Второй мировой войны», — отметил один из авторов работы, научный сотрудник Оксфорского университета Хосе Абруто. Такое резкое сокращение средней продолжительности жизни произошло главным образом из-за высокой смертности от COVID-19 в более старших возрастных группах, отмечают исследователи. При этом снижение в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения может быть еще большим.