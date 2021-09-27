Финская контрразведка обвинила Россию и Китай в кибершпионаже

Россия и Китай заинтересованы в кибершпионаже против государственных органов и отдельных граждан Финляндии. Об этом говорится в докладе Полиции государственной безопасности (финская контрразведка). Документ выложен на сайте ведомства.

По информации спецслужбы, Финляндия постоянно подвергается кибератакам. Под угрозой находятся национальная безопасность страны, ее сетевая и критическая инфраструктуры. Помимо государственного кибершпионажа, финским гражданам грозят частные хакерские нападения с целью шантажа и кражи денег.

«Есть большая вероятность, что финская компания или государственная административная организация станет жертвой преступного шантажа», — заявил глава Полиции госбезопасности Антти Пелттари. Он также обвинил российские и китайские спецслужбы в слежке за финскими гражданами и сборе их личной информации.

9 сентября стало известно, что хакеры взломали компьютерные сети ООН и получили информацию, которую можно использовать для шантажа сотрудников организации. По данным источников, доступ к информационной инфраструктуре ООН был у хакеров уже 5 апреля.