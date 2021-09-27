С несостоявшегося убийцы Рейгана снимут все судебные ограничения

С Джона Хинкли-младшего, покушавшегося на Рейгана, снимут все ограничения в июне 2022 года

C Джона Хинкли-младшего, покушавшегося на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана, снимут все судебные ограничения в июне 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Хинкли будет полностью освобожден в июне 2022 года», — заявил федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман. Все соответствующие официальные документы об освобождении несостоявшегося убийцы Рейгана будут подписаны на этой неделе.

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Ранее Минюст США поддержал предложение прекратить надзор за 66-летним Хинкли, который в 2016 году покинул государственную психиатрическую больницу, где провел 35 лет. Ему было предоставлено условно-досрочное освобождение, однако было запрещено общаться с прессой, требовалось специальное разрешение для регистрации в социальных сетях, запрещалось употреблять алкоголь.

Покушение на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана произошло 30 марта 1981 года. Глава государства в сопровождении нескольких человек из администрации и охранников выходил из здания гостиницы, намереваясь сесть в президентский автомобиль. Хинкли выскочил из толпы и выстрелил шесть раз из револьвера в направлении 70-летнего президента.

Рейган был ранен в грудь, пуля, зацепив ребро, застряла в легком. Сотрудники охраны втолкнули президента в лимузин и увезли, а Хинкли был задержан. Позже у него было диагностировано психическое заболевание, и вместо тюремного заключения он был отправлен на лечение.

Главу государства успешно прооперировали. Рейган умер в 2004 году в возрасте 93 лет.