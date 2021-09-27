С несостоявшегося убийцы Рейгана снимут все судебные ограничения

C Джона Хинкли-младшего, покушавшегося на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана, снимут все судебные ограничения в июне 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Хинкли будет полностью освобожден в июне 2022 года», — заявил федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман. Все соответствующие официальные документы об освобождении несостоявшегося убийцы Рейгана будут подписаны на этой неделе.
Ранее Минюст США поддержал предложение прекратить надзор за 66-летним Хинкли, который в 2016 году покинул государственную психиатрическую больницу, где провел 35 лет. Ему было предоставлено условно-досрочное освобождение, однако было запрещено общаться с прессой, требовалось специальное разрешение для регистрации в социальных сетях, запрещалось употреблять алкоголь.
Покушение на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана произошло 30 марта 1981 года. Глава государства в сопровождении нескольких человек из администрации и охранников выходил из здания гостиницы, намереваясь сесть в президентский автомобиль. Хинкли выскочил из толпы и выстрелил шесть раз из револьвера в направлении 70-летнего президента.
Рейган был ранен в грудь, пуля, зацепив ребро, застряла в легком. Сотрудники охраны втолкнули президента в лимузин и увезли, а Хинкли был задержан. Позже у него было диагностировано психическое заболевание, и вместо тюремного заключения он был отправлен на лечение.
Главу государства успешно прооперировали. Рейган умер в 2004 году в возрасте 93 лет.