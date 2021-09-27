Банк «Дом.рф» снизил минимальную ставку по ипотеке

В банке института развития «Дом.рф» заявили об уменьшении ставок по одной из ипотечных программ. Некоторые категории россиян, которые решат воспользоваться новыми условиями кредита на жилье на Дальнем Востоке (ДВ), смогут получить нужную сумму для покупки квартиры по ставке от 0,1 процента, заявили в пресс-службе банка «Ленте.ру» 27 сентября.

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Для оформления кредита по программе «Дальневосточная ипотека» заемщикам потребуется выполнить ряд условий. Особая программа стала доступна не только клиентам банка.

«Воспользоваться улучшенными условиями по ипотеке могут зарплатные клиенты "Дом.рф" или заемщики, подтверждающие доход и занятость дистанционно выпиской из Пенсионного фонда, для них скидка составит 0,5 процентного пункта. Выписку можно заказать в банке», — пояснили в кредитной организации, снизившей минимальную ставку по ипотеке.

Директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков добавил, что объем выдачи кредитов по программе, рассчитанной на Дальний Восток, в Приморском крае вырос почти на треть в сравнении с 2020-м годом. Около 80 процентов кредитов по территории ДВ россияне берут на квартиры в новостройках. Программа льготной ипотеки под два процента и ниже рассчитана до 1 января 2025 года. Условия доступны молодым семьям, гражданам России до 35 лет, россиянам с несовершеннолетними детьми. Претендовать на льготную ипотеку также могут получатели «гектара» на Дальнем Востоке и молодые специалисты, которые переехали в регион на заработки из других уголков страны.

Ранее банк «Дом.рф» сообщил о снижении ставок по ипотеке на 0,15 процента для желающих приобрести квартиры на первичном рынке при первоначальном взносе в 20 процентов от стоимости объекта. В организации также подчеркнули, что новые условия будут доступны для их действующих и будущих зарплатных клиентов.