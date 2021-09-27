Посол Казахстана встретился с министром иностранных дел талибов

Кабул видит готовность Нур-Султана помочь афганскому народу и готов обсуждать с ним вопросы гуманитарной обстановки и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Афганистана из правительства талибов (движение запрещено в России) Амир Хан Муттаки на встрече с послом Казахстана Алимханом Есенгельдиевым, пишет Sputnik.

Глава МИД поблагодарил казахского дипломата за готовность вести диалог с новыми властями республики, в том числе по вопросам мира в регионе. «Внешняя политика Казахстана в целом, и на афганском направлении в частности, вызывает уважение», — сказал Муттаки.

Он также пообещал пресекать появление каких-либо угроз на территории Афганистана, которые в перспективе могут отразиться на благополучии и безопасности других стран Средней Азии, а также в целом проводить сдержанную политику по отношению к соседям. «Глава афганского внешнеполитического ведомства поблагодарил казахстанскую сторону за готовность оказать предметную поддержку населению Афганистана в сложный переходный период», — говорится в сообщении казахского МИД.

Ранее «Талибан» лишил узбекский язык статуса официального в Афганистане. Этот закон получил название «Основа». Он гласит, что государственными языками в стране остаются только пушту и дари, а единственной официальной религией признается суннитский ислам ханафитского мазхаба.