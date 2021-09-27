В исследовательском центре элитных войск Ирана произошел пожар

При пожаре в исследовательском центре КСИР пострадали три человека

В одном из исследовательских центров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные войска Ирана) произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Возгорание произошло в центре, расположенном на западе Тегерана. В результате пострадали три человека, все они были доставлены в больницу. Сообщается, что спасательные службы быстро локализовали очаг возгорания. В исследовательском центре, где произошел пожар занимались вопросами самообеспечения КСИР.

17 сентября США внесли в санкционный список граждан Ирана, Кувейта, Ливана и Китая за предполагаемую поддержку КСИР и «Хезболлы». Ранее американский Минфин ввел ограничения против четверых иранцев, подозреваемых в сотрудничестве с Ираном.