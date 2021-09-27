Женщина показала необычный способ сэкономить на растительном масле

Блогерша показала необычный способ сэкономить на растительном масле и порадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @chaldomom объяснила, что многие люди неправильно расходуют растительное масло. По ее словам, как правило, горлышко бутылки, где находится продукт, слишком широкое, и поэтому из него выливается гораздо больше масла, чем требуется.

Чтобы сэкономить продукт, женщина порекомендовала использовать защитную пломбу в качестве ограничителя. На видео она сорвала с новой бутылки клапан, перевернула его и закрепила на горлышке. После этого блогерша продемонстрировала, что масло стало литься в меньших количествах.

Ролик стал вирусным и набрал 13,2 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков. Пользователи сети поблагодарили женщину за лайфхак. «Я всегда удивлялся, зачем производители делают горлышко у бутылок с маслом таким широким. Мы же не собираемся его пить», «Спасибо большое! Я прямо сейчас это повторю», «Я даже не догадывалась об этом! Раньше я всегда выбрасывала эти пломбы», — писали они.

Ранее в сентябре блогерша раскрыла быстрый способ очистить кухонную утварь без моющих средств. В одном из последних видео Каролина Макколи рассказала, как быстро удалить загрязнения и накипь, которые скапливаются на поверхности различных предметах быта. По ее словам, для этого понадобится одна половина лимона.