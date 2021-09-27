В российском городе начнут штрафовать пассажиров без масок

Мэр Воронежа Кстенин: пассажиров без масок в транспорте будут штрафовать

Власти Воронежа предупредили местных жителей, что пассажиров без масок в общественном транспорте начнут штрафовать из-за ситуации с COVID-19. Об этом в понедельник, 27 сентября, написал мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, значительный рост заболеваемости сейчас наблюдается по всей стране.

«Воронеж здесь не исключение — цифры постоянно бьют новые "рекорды". За растущими цифрами — живые люди», — отметил он.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируется более 500 новых случаев заражения. В условиях такого роста заболеваемости, написал Кстенин, власти города больше не могут «уговаривать» носить маски. Если раньше за нарушение масочного режима штрафовали только перевозчиков, теперь будут и пассажиров.