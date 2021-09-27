Пентагон прокомментировал испытания новой гиперзвуковой ракеты

Пентагон: новая гиперзвуковая ракета развила скорость в пять раз больше скорости звука

Пентагон прокомментировал запуски новой гиперзвуковой ракеты. По словам представителей ведомства, в ходе испытаний она показала скорость в пять раз больше скорости звука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA)​​​.

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире По всем фронтам Что стало с ядерным оружием России после распада СССР

Ракета была создана корпорацией Raytheon. Она получила двигатели Northrop Grummann, работающие на смеси углеродного топлива и воздуха.

Целью испытаний была отработка запуска и безопасной отстыковки снаряда от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет, а также интеграция ракеты. В Пентагоне сообщили, что все основные задачи испытания были выполнены.

Сообщается, что для американских военных это первое успешное испытание такого рода с 2013 года.

Ранее на видео запечатлели пуск тактической ракеты советского комплекса «Точка» в Болгарии. Он был произведен в рамках боевых стрельб на полигоне «Шабла». На видео показан успешный запуск ракеты из состава советского тактического комплекса 9К79 «Точка» и поражение учебной цели.