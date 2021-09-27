Пентагон прокомментировал испытания новой гиперзвуковой ракеты

Пентагон прокомментировал запуски новой гиперзвуковой ракеты. По словам представителей ведомства, в ходе испытаний она показала скорость в пять раз больше скорости звука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).
Ракета была создана корпорацией Raytheon. Она получила двигатели Northrop Grummann, работающие на смеси углеродного топлива и воздуха.
Целью испытаний была отработка запуска и безопасной отстыковки снаряда от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет, а также интеграция ракеты. В Пентагоне сообщили, что все основные задачи испытания были выполнены.
Сообщается, что для американских военных это первое успешное испытание такого рода с 2013 года.
Ранее на видео запечатлели пуск тактической ракеты советского комплекса «Точка» в Болгарии. Он был произведен в рамках боевых стрельб на полигоне «Шабла». На видео показан успешный запуск ракеты из состава советского тактического комплекса 9К79 «Точка» и поражение учебной цели.