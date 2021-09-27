Башкирские писатели стали лауреатами премии «Золотое перо Руси»

Писатели из Республики Башкортостан стали лауреатами национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Об этом сообщает «Башинформ» в понедельник, 27 сентября.

Уфимский писатель Леонид Соколов победил в номинации «Юмор» с книгой «Накоротке со всеми». Михаил Смирнов из Салавата стал лауреатом в категории «Проза» с работой «Неприкаянный». Константин Русских из Октябрьского победил в музыкальной номинации за ряд авторских песен. Уфимец Александр Шуралев получил приз в категории «Историческое наследие» за произведение «Тропа».

23 сентября сообщалось, что в Чувашии в 2022 году появится конкурс на лучшего молодого драматурга, пишущего на национальном языке. Соревнование будет проводиться раз в три года, а победителям вручат денежные премии в размере 100 тысяч рублей.