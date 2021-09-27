Компания Pfizer начала масштабные испытания профилактического препарата от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала масштабные испытания профилактического препарата от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации агентства, новый антивирусный препарат предназначен для лечения коронавируса на ранних стадиях или в качестве профилактики заболевания.

«Pfizer объявил о старте фазы 2/3 испытаний EPIC-PEP, чтобы изучить эффект от нового антивирусного кандидата PF-07321332 вместе с малыми дозами ритонавира для предотвращения COVID-19», — говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что к клиническим испытаниям препарата планируется привлечь 2 660 человек.

Ранее глава Pfizer Альберт Бурла предсказал, что мир через год вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Такой срок он обозначил в эфире ABC News. При этом, уточнил топ-менеджер, наиболее вероятным развитием событий станет появление новых мутаций вируса, и ежегодная вакцинация станет нормой.