Умер известный киновед и кинокритик Кирилл Разлогов

На 76-м году жизни скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, доктор искусствоведения, советский и российский киновед Кирилл Разлогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Анастасию.

«Папа умер вчера, сердце», — заявила она. Дата и место прощания с известным киноведом пока не раскрываются.

Кирилл Разлогов родился 6 мая 1946 года. В 1996-м он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, с 1989 по 2013 год являлся директором Российского института культурологии. Разлогов также был создателем и ведущим программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Его авторству принадлежит 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.