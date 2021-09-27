Байден ревакцинировался от COVID-19

Президент США Джо Байден ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе в Соединенных Штатах была одобрена третья дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска.

«Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти. Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу», — заявил американский лидер на церемонии в Белом доме. По его словам, первая леди США также пройдет ревакцинацию, но позже.

Ранее сообщалось, что с начала ноября американские власти начнут требовать, чтобы «взрослые иностранные граждане, направляющиеся в Соединенные Штаты, были полностью вакцинированы». Также путешественникам необходимо будет предоставить результаты теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.

