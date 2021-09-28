Украина сообщила о нехватке 3000 российских комплектующих

В настоящее время украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса не хватает более 3000 комплектующих, до 2014 года поставлявшихся из России, сообщает «Укроборонпром».

«По состоянию на 2014 год зависимость предприятий концерна от комплектующих российского производства составляла более 12 тысяч номенклатур различных видов продукции. Однако в течение 2014-2019 годов благодаря активному привлечению предприятиями концерна украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей проведена замена около 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а в 2020-м — еще 1,5 тысячи», — сказал директор по закупкам «Укроборонпрома» Роман Аврамов.

Отмечается, что стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины, утвержденная указом президента страны Владимиром Зеленским от 20 сентября 2021 года, предусматривает полную ликвидацию зависимости от поставок материалов, комплектующих изделий, элементной базы и критических технологий из России. Среди товаров, которые подлежат импортозамещению, называются, в частности, микро- и радиоэлектроника, спецсплавы и специальные материалы, подшипники, электроприборы и контрольно-измерительные приборы.

В сентябре «Укроборонпром» сообщил, что украинское госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» заключило контракт с индийской компанией Goa Shipyard на поставку двух двигателей М7Н2. Газотурбинными установками планируется оснастить многоцелевые корабли проекта 11356 типа Talwar, которые спроектированы Россией, но строятся Индией.