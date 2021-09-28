Российский лейбл Black Star обвинили в краже логотипа Versace

Российский звукозаписывающий лейбл Black Star обвинили в краже логотипа итальянского модного дома Versace. Соответствующие комментарии появились на странице компании в Instagram.

Известно, что лейбл выпустил мерч под названием Zoloto, состоящий из черных вещей, на которые нанесен принт золотого цвета. В ассортименте появились спортивные костюмы, брюки, лонгсливы, футболки, толстовки, платья и другие предметы гардероба. Стоимость вещей на сайте варьируется от 3,3 тысячи до 13,5 тысячи рублей.

Покупатели обратили внимание на то, что логотип новой коллекции Black Star напоминает фирменное обозначение люксовой марки Versace. Так, вместо головы Медузы Горгоны внутри окружности, обрамленной греческим орнаментом, дизайнеры лейбла расположили изображение льва.

«Versace?», «Versace — копировать и вставить», «Подойдет только для цыган», «У вас вообще нет вдохновения?», «Просто воровство», — высказывались пользователи сети под постами Black Star в Instagram.

Представители компании не давали комментарии по поводу сложившейся ситуации.

В мае бренд Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж рассказала, что в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна компании, приложив документ с собственными иллюстрациями. В ответ она получила электронное письмо, в котором ей сообщили об отказе. Затем Монж показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которой полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.