Элджея обвинили в краже внешности для клипа у иностранного рэпера

Российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) обвинили в краже идеи клипа у иностранного певца Эйбеля Тесфайе, известного под псевдонимом The Weeknd. Соответствующие комментарии появились в его Instagram-аккаунте.

27-летний музыкант опубликовал отрывок из нового клипа на песню «Дом Периньон», которую он записал совместно с группой «Пошлая Молли». На размещенных кадрах Элджей просыпается после вечеринки и видит, что его лицо изменилось до неузнаваемости: скулы заметно заострились, а губы — увеличились.

Подписчики знаменитости обратили внимание, что рэпер The Weeknd снимался в аналогичном образе в клипе на трек Save Your Tears, который был опубликован на YouTube в январе. В музыкальном видео он исполняет песню на вечеринке с похожим лицом.

В связи с этим наблюдением фанаты обругали Элджея в многочисленных комментариях под постом. «Пародия на Викенда?», «Сейчас бы сделать как The Weeknd, ничего своего в голове нет», «Ставлю образам десять the weekend’ов — save your tears из десяти», «Грим Леха явно скопировал у The Weeknd», — высказывались поклонники.

