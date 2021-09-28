Девушка приняла смертельно опасное заболевание за беременность

Девушка решила, что беременна, прошла обследование и узнала, что у нее рак второй стадии

Жительница Белфаста, Северная Ирландия, 23-летняя Миа Макин приняла смертельно опасное заболевание за беременность и едва не лишилась жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2019 году Макин прошла плановую диспансеризацию, организованную компанией, в которой она работала. В ходе осмотра выяснилось, что у девушки учащенный пульс и сердцебиение. Она прошла дополнительное обследование, чтобы узнать, в чем причина ускоренного сердечного ритма. Сначала она решила, что беременна, и организм так реагирует на гормональные изменения.

Рентген выявил затемнение в области между сердцем и легкими. Дополнительные анализы показали, что у Макин развилось одновременно два вида рака второй стадии: рак щитовидной железы и лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Больная начала лечение и прошла двухмесячный курс химиотерапии. В январе 2020 года ей сообщили, что она вышла в ремиссию.

«За все время я плакала только дважды: когда мне сказали, что у меня рак, и когда мне сказали, что я свободна от рака», — рассказала Макин.

Сообщается, что в Великобритании лимфома Ходжкина ежегодно диагностируется у 2,1 тысячи человек. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний, поражающих людей в подростковом и молодом возрасте. Рак щитовидной железы — менее распространенный вид болезни, который встречается в основном у женщин. В целях профилактики заболевания врачи рекомендует регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что 22-летняя обладательница титула «Мисс Чешир 2018» Холли Уорсвик из английского города Уоррингтон графства Чешир приняла симптомы смертельно опасной болезни за побочные эффекты от противозачаточных таблеток. После прохождения КТ и МРТ выяснилось, что у нее развилась менингиома — доброкачественная опухоль мозга, из-за которой появились проблемы со зрением.