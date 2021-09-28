Бывший российский репортер заявила о превосходстве чеченских мужчин над русскими

Бывший репортер телеканалов «Москва-24» и «Россия-24» Наталья Андреева опубликовала пост в Instagram, в котором сравнила русских мужчин и чеченцев, указав на превосходство последних.

Журналистка опубликовала снимок, на котором она стоит с двумя бородатыми мужчинами на вершине одной из башен комплекса «Грозный-Сити». Сейчас пост Андреевой недоступен. Также ей пришлось удалить аналогичную публикацию из аккаунтов в Facebook и «ВКонтакте» после резонанса.

Она написала, что русских мужчин нужно отправить в Чечню «на обучение» и «на перевоспитание». «После дня общения с любым чеченцем "наши" мужчины кажутся просто вафлями, кашей-малашей — не знаю даже, как помягче выразиться», — отметила репортер. «Здесь их ждет колоссальный родовой мужской набор — надежность и решительность, соблюдение традиций и почитание старших, послушание и порядочность, взаимовыручка», — добавила Андреева.

Как сообщает «Московский комсомолец», подписчики начали писать гневные комментарии под публикацией. «Не надо обобщать пожалуйста! А так, переезжай туда, будешь ходить в хиджабе и рожать по десять детей в год», «Там оставайся», «Принижать свою нацию таким в кайф», — отмечали юзеры.

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