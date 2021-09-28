Эксперт по похудению полгода толстел и сбросил 20 килограммов за четыре месяца

Британский эксперт по похудению Эндрю Робертс решил проверить свою методику на себе и понять, что чувствуют его клиенты. Для этого он потолстел, а затем сбросил 20 килограммов за четыре месяца, пишет издание Daily Express.

Чтобы набрать вес, Робертс начал потреблять пять тысяч килокалорий в день, то есть в 2,5 раза больше, чем обычно. Поскольку он придерживается веганской диеты, даже в этот период он ел только растительную пищу. За полгода мужчина набрал 25 килограммов, а доля жира в его организме увеличилась с 10 до 27 процентов. Робертс утверждает, что из-за этого стал хуже спать, храпел по ночам, у него появились боли в спине.

Чтобы похудеть, он восемь недель следил за поддержанием дефицита калорий и питался исключительно растительными продуктами, прошедшими минимальную переработку. Это позволило ему сбросить более девяти килограммов. «Я намеренно сделал это, чтобы показать людям, чего можно достичь без физических упражнений», — объясняет Робертс.

С девятой недели он три-четыре раза в неделю занимается силовыми тренировками, старается спать от семи до девяти часов в сутки и пьет два-три литра воды в день. За счет этого ему удалось сбросить примерно 11 килограммов. Робертс продолжает похудение и надеется вскоре достичь веса, который был у него до начала эксперимента.

Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница индийского города Праяградж, штат Уттар-Прадеш, сбросила 21 килограмм за полгода и раскрыла секрет успешного похудения. Она начала следить за питанием и регулярно заниматься спортом.