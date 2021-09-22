48-летний мужчина не узнал себя в зеркале и сбросил 38 килограммов

Daily Mail: британец располнел из-за работы на дому и за год похудел на 38 килограммов

В Великобритании мужчина не узнал себя в зеркале, расстроился и сбросил 38 килограммов за год. Его историю публикует Daily Mail.

48-летний Скотт Росс из графства Эссекс рассказал, что сначала не обратил внимания, что набирает вес. В 2018 году британец организовал собственное турагентство на дому и стал проводить за рабочим столом по 14 часов в сутки. В течение дня мужчина чаще всего ел продукты, которые не требовали готовки, — чипсы, сэндвичи и печенья.

Впервые он заметил, что сильно располнел через год, когда отправился с сыновьями покататься на байдарках и выдохся всего за пять минут. «Я был просто шокирован! Я всегда был довольно крепким человеком, а в юности много играл в регби», — пояснил Росс. Когда мужчина вернулся домой из поездки с детьми и посмотрел на себя в зеркало, он понял, что должен срочно похудеть. Выяснилось, что к тому моменту он весил больше 124 килограммов.

Сначала Росс планировал похудеть примерно до 100 килограммов, но после трех месяцев занятий в спортзале уже сбросил значительный вес, обзавелся рельефным прессом и решил не останавливаться. Еще через девять месяцев британец весил уже 82 килограмма.

Сейчас мужчина полностью отказался от вредной еды. «Мой рацион состоит из большого количества белков, киноа, коричневого риса, авокадо и оливкового масла», — рассказал Росс.

Британец отметил, что сначала приспособиться к новому питанию было непросто, но со временем он привык. «Когда вы освоитесь с новым образом жизни, то сможете себе позволить время от времени съесть пиццу или выпить вина, как это делаю я», — поделился опытом он.

Росс рассказал, что занятия спортом и правильное питание повлияли и на его психическое состояние: теперь он стал намного увереннее в себе и легче справляется со стрессами. В начале 2020 года британец начал работать фитнес-тренером вместе с подругой, чтобы помочь людям, которые испытывают те же проблемы, что были у него.

Ранее сообщалось, что студент из Индии, весивший 100 килограммов, сбросил треть этого веса за полгода. Он рассказал, что из-за неправильного питания и сидячего образа жизни сильно располнел всего за два года.