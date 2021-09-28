Ученые воссоздали лица древнеегипетских мумий

Лица трех мужчин, живших в Древнем Египте около двух тысяч лет назад, удалось воссоздать благодаря образцам ДНК, извлеченным из их мумий. Об этом говорится в статье научного портала Live Science. Это первый в истории случай успешной реконструкции внешности по столь древнему генетическому материалу.

По данным ученых, эти мужчины умерли в возрасте 25 лет в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. Их мумии обнаружили древнего египетского города Абусир-эль-Мелек, расположенного к югу от Каира.

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ДНК египтян были выделены еще в 2017 году учеными из Института Макса Планка в Германии. Теперь же сотрудники американской компании по ДНК-технологиям Parabon NanoLabs создали 3D-модели лиц мумий, опираясь на генетические данные. Исследователи применили технологию ДНК-фенотипирования, с помощью которого им удалось восстановить черты лица и другие физические особенности людей.

В результате работы ученые выяснили, что у всех трех мужчин была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы. При этом, генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к современным египтянам.

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