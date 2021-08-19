В Помпеях обнаружили загадочную мумию

В склепе некрополя Порта Сарно на востоке Помпей обнаружены мумифицированные останки жреца, сообщает пресс-служба археологического парка Помпеи.

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Погребенным был Марк Венерий Секундио, 60-летний вольноотпущенник, сделавший впечатляющую карьеру: из общественного раба он стал хранителем храма Венеры, а затем и августалом — жрецом, отправлявшим культ императора и его рода. Кроме того, надпись на гробнице также упоминает о том, что покойный «на протяжении четырех дней» давал представления на греческом и на латыни. «Это первое наглядное свидетельство того, что в Помпеях давали представления на греческом языке», — подчеркивает директор археологического парка Габриэль Зухтригель.

Относящееся к последним десятилетиям перед погубившим Помпеи извержением Везувия в 79 году захоронение жреца представляет загадку для ученых. Погребальная традиция того времени предполагала сожжение останков на погребальном костре — исключение делалось только для детей. Однако скелет Марка Секундио — один из наиболее сохранных за всю историю раскопок в Помпеях: он был найден в загерметизированной погребальной камере размером 1,6 на 2,4 метра. Это позволило уцелеть даже волосам и одному уху. «Нам еще предстоит понять, является ли частичная мумификация покойного преднамеренной», — признал Зухтригель.

Сохранился в и погребальный инвентарь: унгвентарий — сосуд для парфюма — и остатки тканей. Кроме того, в другой части гробницы были найдены две урны с прахом, одна из которых принадлежала Новии Амабилии — предположительно, жене покойного.

