Перевозка мумий фараонов в центре Каира попала на видео

В Египте прошла церемония перевозки мумий 22 фараонов, сообщает РИА Новости. Движение кортежа с забальзамированными телами древних правителей страны попало на видео.

Мумии вывезли из здания Египетского национального музея в 20:00 по каирскому времени (21:00 по Москве) и доставили в недавно построенный в древнем районе Каира Фустате Национальный музей египетской цивилизации. Кортеж преодолел пять километров. Процессию из саркофагов возглавляют всадники-стражники, наряженные в одежды древних египтян. Среди перевезенных по центру Каира мумий — тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий, в частности, Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I и царицы Хатшепсут.

Министр по делам древностей и туризма страны Халед аль-Анани назвал мероприятие «самым большим культурным событием в Египте за последние годы». По его словам, необходимость перевозки мумий возникла уже давно из-за нехватки для их «достойного для экспозиции и хранения» места.

Ранее во время раскопок на севере Египта археологи нашли мумию с золотым языком. Предположительно, возраст находки составляет 2000 лет. Мумия находилась среди 16-ти плохо сохранившихся захоронений в храме Тапосирис Магна к западу от Александрии. По данным ученых, золотой язык из фольги давали мумии во время ритуала, чтобы умерший человек мог говорить с богом подземного царства Осирисом.