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Раскрыта неожиданная тайна древнеегипетской мумии

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Изображение: Sowada et al

Ученые Университета Маккуори в Австралии обнаружили, что древнеегипетская мумия времен 20-й династии фараонов, найденная в XIX веке, была заключена в грязевой кокон. О неожиданной находке сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Подобная особенность иногда встречается у мумий времен позднего Нового царства, до эпохи правления 21-й династии (1294–945 года до нашей эры). Твердая смолистая оболочка служила дополнительным слоем защиты тела усопшего, принадлежавшего знатной семье. В данном случае мумия принадлежала титулованной женщине по имени Меруа, которая жила три тысячи лет назад.

Исследователи сканировали тело с помощью компьютерной томографии и выяснили, что возраст женщины достигал примерно 26-35 лет. Несмотря на то что внутренние органы были удалены в ходе бальзамирования, пол удалось подтвердить по вторичным костным половым признакам, включая форму тазовой кости, челюсти и черепа. Результаты радиоуглеродного датирования раскрыли, что она жила в 1200-1113 годах до нашей эры. Сама мумия оказалась помещена в грязевой панцирь, который полностью покрывает покровы тела и находится под льняными бинтами.

Вскоре после мумификации тело было повреждено, после чего его покрыли грязью и обернули дополнительными бинтами. Такая практика ранее не описывалась в научной литературе и пока остается тайной, насколько часто она применялась.

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