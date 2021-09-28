Спецоперация ФСБ по задержанию оружейников попала на видео

Спецоперация ФСБ по ликвидации подпольных оружейных мастерских попала на видео

ФСБ показала кадры спецоперации, проведенной в 18 регионах России против подпольных оружейников. Видео публикует РИА Новости.

На запись попало изъятое оружие: автоматы, карабины, пистолеты-пулеметы, винтовки, ружья, пистолеты, револьверы, ручные гранаты, взрыватели и детонаторы, огнепроводный шнур, тротил, порох и тысячи патронов.

Сотрудники спецслужбы накрыли мастерские в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, а также Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

О спецоперации сообщалось 28 сентября. Сотрудники ФСБ накрыли 29 подпольных оружейных мастерских и задержали 48 человек. По версии следствия, оружейники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и сбывали их.

