Россияне заинтересовались люксовыми турами в одну популярную пляжную страну

Российские туристы массово заинтересовались люксовыми турами на осень в Грецию. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в условиях пандемии Греция является одним из самых популярных пляжных направлений у любителей дорогого отдыха в странах Европы. Чаще всего состоятельные туристы выбирают отдых на острове Миконос и в городе Агиос Николас, который называют «греческим Сен-Тропе».

По данным экспертов, в октябре недельное проживание на Родосе в отеле категории пять звезд обойдется от 890 евро (примерно 75 тысяч рублей) на двоих, на Крите можно найти вариант от 302 евро (около 25 тысяч рублей).

По словам директора департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анны Филатовской, в 2021 году доля продаж в пятизвездочные отели составила 70-90 процентов от общего числа бронирований — при этом до пандемии она была ниже 50 процентов.

Ранее в сентябре стало известно, что в Турции идет разработка нового вида премиального отдыха для туристов. В феврале 2022 года планируется запуск первого рейса люксового поезда Cappadocia Express из Стамбула. Отмечается, что такой формат рассчитан на состоятельных туристов, готовых отдать за поездку не менее 5000 евро (примерно 429,9 тысячи рублей).

