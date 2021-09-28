Россиянам назвали причину преждевременной смертности в стране

Профессор Коновалов: отклонения в липидном объеме приводят к высокой смертности

Повышенный уровень холестерина в крови является причиной преждевременной смертности. Об этом заявил член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов, его цитирует «Комсомольская правда».

Он отметил, что среди подростков в возрасте 15-19 лет 25 процентов имеют повышенный уровень холестерина.

«Среди взрослого населения практически 80 процентов людей имеют те или иные отклонения в липидном обмене, что приводит в конечном итоге к высокой смертности», — объяснил Коновалов.

В свою очередь член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Оксана Драпкина подчеркнула, что наследственный повышенный уровень содержания холестерина в крови встречается чаще, чем считали специалисты. По ее словам, подобная патология встречается один раз на 173 человека.

Ранее врач-невролог высшей категории Татьяна Вон заявила, что высокий уровень холестерина может спровоцировать головную боль и другие неожиданные последствия.