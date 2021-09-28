Женщина отравила бывшего возлюбленного и его невесту за три дня до свадьбы

В Бразилии брошенная ревнивая женщина отравила бывшего возлюбленного и его невесту шоколадными конфетами за три дня до свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летний жених Дион Квирино и его 27-летняя невеста Аманда Кассия Лопес из штата Минас-Жейрас получили посылку с шоколадными конфетами в пятницу, 24 сентября. Они решили, что это один из свадебных подарков от друзей, потому что кроме коробки конфет в посылке было несколько хрустальных бокалов.

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Квирино и Лопес сразу же открыли сладости, попробовали их сами и угостили родных, включая двухлетнего ребенка. Пара конфет досталась даже домашней собаке.

Через некоторое время вся семья почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. Врачам удалось установить, что Квирино, Лопес и их родные были отравлены, однако пока неизвестно, каким именно ядом. В результате отравления скончалась собака, четверо взрослых и ребенок до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

На следующий день полиции удалось задержать подозреваемую в отравлении, которой оказалась бывшая невеста Квирино. Сообщается, что она не смогла смириться с тем, что ее возлюбленный женится на другой.

В данный момент полиция проводит проверку записей с камер видеонаблюдения и телефонов жертв и курьера, доставившего ядовитые конфеты. Врачи, в свою очередь, пытаются выяснить, каким именно веществом были отравлены жених, невеста и их близкие. Имя отравительницы в интересах следствия не разглашается.

Ранее устроительница свадеб рассказала, как свекровь пыталась отравить будущую невестку прямо на свадьбе. Женщина, занимавшаяся подготовкой торжества, заметила, что среди подготовленных ее организацией продуктов появилась коробка пирожных, которые она не заказывала.