Глава МИД Украины получил «смс от друга из Германии» и успокоил граждан

Украинские дипломаты стремятся наладить контакт с немецкими политическими партиями, которые могут войти в правящую коалицию после завершения парламентских выборов. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, запись трансляции доступна в YouTube.

По его словам, итоги голосования в Германии оказались благоприятными для республики, так как формированием правительства помимо Социал-демократической партии, вероятно, займутся «Зеленые» и Свободная демократическая партия, которые положительно относятся к Украине и ее гражданам. «Теперь кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция, если не случится форс-мажор, так или иначе будет сбалансирована», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что в воскресенье, 26 сентября получил смс от «очень знающего человека и друга в ФРГ», который успокоил его гарантии насчет будущего украино-германских отношений. «Написал мне, что, слава богу, худший сценарий для Украины сведен практически к нулю», — отметил глава МИД.

Парламентские выборы в Германии состоялись в воскресенье 26 сентября. По итогам голосования победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получившая 25,7 процента голосов. Ее лидер Олаф Шольц захотел заключить коалицию с «Зелеными» и Свободной демократической партией, а также призвал ныне правящий Христианско-демократический союз уйти в оппозицию.