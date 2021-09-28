ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами больных детей на курорте

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило и опубликовало материалы уголовного дела об убийстве нацистами детей-евреев на курорте «Теберда» (сейчас входит в Карачаево-Черкесскую Республику) в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, детей эвакуировали на курорт из нескольких санаториев СССР. У большинства из них был костный туберкулез, они не могли самостоятельно передвигаться.

В конце декабря 1942-го медикам поручили загрузить всех несовершеннолетних евреев в специальную машину. В составлении списков жертв участвовал главврач курорта. «Согласно показаниям свидетелей, когда маленьким пациентам объявили, что их якобы перевезут в черкесский детский дом, где их будут хорошо кормить, дети не поверили и заплакали, заявив, что их везут убивать», — говорится в сообщении пресс-службы.

47 евреев в возрасте от 3 до 19 лет сложили в кузов автомобиля, наполненный газом, и отогнали машину в лес. Позже убитых сбросили в Тебердинское ущелье.

По словам очевидцев, шестерых детей удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи или умышленно не заполнили графу, или вписали другую национальность. Эти дети остались живы и вскоре вернулись к родителям.

Главврача курорта приговорили к 25 годам лишения свободы.