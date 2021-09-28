Дуа Липа вышла на публику в прозрачном платье и удивила фанатов

Популярная британская певица и модель Дуа Липа вышла в свет в откровенном наряде и удивила поклонников. Соответствующая серия фото появилась на ее странице в Instagram.

25-летняя знаменитость посетила показ совместной коллекции брендов Fendi и Versace в рамках Недели моды в Милане. Так, она появилась на публике в облегающем черном платье из данной коллаборации, которое оформлено декольте, стразами и разрезом на юбке. Кроме того, через ткань наряда просвечивался комплект нижнего белья такого же цвета.

Липа дополнила свой образ босоножками на каблуках, а также золотистыми кольцами и серьгами. Публикация набрала больше 2,5 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид певицы в комментариях под снимками. «Боже мой, сногсшибательна!», «Ты явно с другой планеты», «Королева», «Ты выглядишь потрясающе!», «Загипнотизирована тобой», «Какое платье!», «Идеальная», — восхищались они.

Ранее в сентябре 20-летняя дочь Синди Кроуфорд прошлась по улицам в прозрачном наряде без белья. Папарацци запечатлели Кайю Гербер, когда она направлялись на вечеринку после бала Met Gala. Модель вышла на публику в черном мини-платье из прозрачной узорчатой ткани и босоножках на каблуках.