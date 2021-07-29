Дуа Липа снялась в бикини во время отдыха

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась откровенными снимками с отдыха и порадовала поклонников. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 25-летняя исполнительница позирует на фоне моря в разноцветном бикини и огненно-желтой рубашке с ярким принтом. Ее образ дополняют небольшая черная сумка, фиолетовые очки, ожерелье из бус и серьги. Известно, что звезда проводит время на курорте в Албании. Публикация набрала больше 2,2 миллиона лайков.

Поклонники восхитились внешним видом певицы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты самое красивое человеческое создание в этом мире», «Чертовски красивая», «Какая крутая рубашка!», «Королева», «Слишком горячо», — высказывались они.

В марте Дуа Липа выступила на музыкальной премии «Грэмми» полуобнаженной и подверглась критике в сети. Певица вышла в свет в полупрозрачном серебристом платье бренда Versace с декольте, высоким разрезом на бедре и в босоножках на каблуках со стразами. Пользователи сети прозвали певицу стриптизершей из-за чересчур откровенного наряда.