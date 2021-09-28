Минобороны показало учения боевой авиации на Камчатке с бомбометаниями и пусками ракет

Минобороны России показало учения боевой авиации на Камчатке с бомбометаниями и пусками ракет. Видео публикует ТАСС в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как авиация Тихоокеанского флота выполняет практическое бомбометание и ракетные пуски. В ходе испытаний противолодочные самолеты Ил-38 и вертолеты Ка-29 нанесли бомбовый и ракетный удар по условному противнику в районе Халактырского пляжа Авачинской губы.

Ранее Россия впервые применила разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» и «Форпост», которые входят в состав комплекса «Ласточка». Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) использовались для поддержки наступающих войск в ходе учений «Запад-2021». Беспилотники смогли поразить живую силу и бронетехнику условного противника на открытой местности. Для уничтожения целей использовались осколочные и кумулятивные боеприпасы.

