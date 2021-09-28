Дочь Шойгу раскрыла подробности своего похудения после родов

Ксения Шойгу расписала свою диету, которой она придерживается после рождения дочери

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения раскрыла подробности своего похудения после родов. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-сторис.

30-летняя Ксения запечатлела себя в тренажерном зале в полный рост с разных ракурсов. На ней белая футболка, черные велосипедные шорты и розовые кроссовки Nike. В подписи к публикации она расписала свое меню на день.

Выяснилось, что на завтрак она съела два вареных яйца, два огурца и бутерброд с маслом на цельнозерновом хлебе. Ее обед состоял из двух яблок и пары сырников, а ужин — из пробиотического йогурта без добавок. В последний прием пищи, запланированный на 20:00, она ограничила себя куриным бульоном с зеленью. Известно, что благодаря спорту и диете Ксения избавилась от половины набранного за время беременности веса всего за десять дней.

Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Cтоляров впервые стали родителями в сентябре. Супруг дочери министра обороны России опубликовал фото из родильной палаты и рассказал, что у них девочка. Позже Ксения Шойгу сообщила, что дочь назвали Миланой.