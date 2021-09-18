Ксения Шойгу раскрыла имя новорожденной дочери

Дочь Сергея Шойгу Ксения сообщила, что ее новорожденная дочь получила имя Милана

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения раскрыла имя новорожденного ребенка. Соответствующий пост появился в ее Instagram-сторис.

Родственница главы Минобороны опубликовала фотографию, сделанную в родильной палате. В подписи к снимку Шойгу сообщила, что ее дочь получила имя Милана. «Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной», — написала она.

Ранее сообщалось, что муж дочери Шойгу, спортивный блогер Алексей Столяров, разместил у себя в Instagram снимок с женой. Отмечается, что она стала матерью впервые.

До этого Столяров рассказал, что перед тем как сделать предложение возлюбленной, решил попросить разрешения у ее отца и матери. Блогер признался, что сильно волновался во время встречи с министром.

В декабре 2020 года дочь Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Ее избрали на заседании Олимпийского комитета России (ОКР). Она была единственным кандидатом на эту должность.