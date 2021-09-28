Посольство России оценило возможный отказ привитым «Спутником V» во въезде в США

Посольство России в США оценило информацию, опубликованную в The Washington Post, о том, что американское правительство может отказать во въезде в США иностранцам, привитым от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РБК.

«Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», — сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что, по данным WP, в США смогут попасть иностранцы, вакцинированные препаратами, одобренными либо США, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день, «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ. Подробности новых требований на въезд в США будут объявлены позже.