Украинский чиновник предложил людям покупать тюрьмы вместо квартир

В связи с высокими ценами на жилье людям следует покупать тюрьмы вместо квартир. Такое предложение выдвинул министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook.

«Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены — тактика так себе. Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы!» — заявил глава Минюста.

По его словам, недавно во владение Фонда государственного имущества Украины были переданы три тюрьмы — в Ковеле, а также в Ивано-Франковской и Николаевской области — для их продажи на аукционах. Малюська дал характеристики этим исправительным учреждениям и назвал стартовые цены. Состояние Ковельской колонии он оценил очень высоко, отметив, что туда можно сразу «заезжать и жить». В Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний № 12 чиновник предложил организовать гольф-клуб, а Николаевскую колонию № 50 Малюська отнес к жилью экономкласса «для спартанцев».

В июне сообщалось, что за последний год цены на недвижимость в крупнейших украинских городах выросли на 4-18 процентов в гривне и до 12 процентов — в долларовом эквиваленте. К примеру, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева с мая 2020 года по апрель 2021 года поднялась с 25,1 до 29,5 тысячи гривен (с 68 до 79 тысяч рублей).