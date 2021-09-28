Экс-главу обанкротившегося «Татфондбанка» приговорили к 12 годам колонии

Роберт Мусин, в прошлом — депутат Госсовета Татарстана, глава республиканского Минфина и правления обанкротившегося «Татфондбанка», был приговорен к 12 годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом во вторник, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в августе 2016 года Мусин и несколько сотрудников «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, который обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. За счет этого «Татфондбанк» получил от Центробанка свыше трех миллиардов рублей.

В марте 2017 года у «Татфондбанка» была отозвана лицензия и его деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. В итоге выяснилось, что Мусин и его сообщники незаконно вывели залоговое имущество и запустили процедуру банкротства банка. Ущерб банку от действий экс-министра оценили в 53 миллиарда рублей.

Всего Мусину вменяется шесть эпизодов преступлений по статье 201 («Злоупотребление полномочий») УК РФ. Его защита настаивала, что его деяния подпадают под статью 159 («Мошенничество») УК РФ, но по этой статье истек срок давности и Мусина бы освободили в зале суда. Однако в переквалификации отказали.