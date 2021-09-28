У бывшего замглавы российского города изъяли 100 миллионов нетрудовых рублей

В Амурской области суд изъял у бывшего замглавы города Свободный, подозреваемого в коррупции, имущество почти на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и обратил в доход государства имущество, приобретенное чиновником на нетрудовые доходы. Речь идет о собственности, оформленной не только на экс-замглавы города, но и зарегистрированной на двух других граждан, которые не смогли подтвердить законность его приобретения.

Ранее в ходе проверки прокуратура установила, что расходы и доходы чиновника не совпадают. При этом единственный доход подозреваемого — заработная плата. До вступления в должность ни сам чиновник, ни его близкие высокооплачиваемой работы и больших накоплений не имели.

В надзорном ведомстве заподозрили, что бывший замглавы Свободного обогатился за счет имущества, которое было в собственности города. Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 5 статьи 291 («Дача взятки») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.