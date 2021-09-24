Бывшего начальника инженерных войск Вооруженных сил России обвинили во взятках

Следователи обвиняют бывшего начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майора Руслана Алахвердиева в получении взяток на 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Офицера уволили с должности.

10 сентября сообщалось, что генерал-майор с 2019 по 2021 год неоднократно давал военнослужащим в Москве и Московской области незаконные указания о направлении на различные работы на принадлежащих ему садовых участках в Красногорском районе Московской области.

Алахвердиев был арестован еще в середине августа и отправлен в СИЗО после того, как нарушил условия подписки о невыезде и стал оказывать давление на фигурантов дела о коррупции. Уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) — 3-й следственный отдел ГВСУ возбудил 28 июля 2021 года.