Бывшего главу Еврейской автономной области приговорили к условному сроку

Суд дал четыре года условно экс-губернатору ЕАО Винникову за подстрекательство

Биробиджанский районный суд вынес приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области (ЕАО) Александру Винникову. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Экс-главу региона признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и приговорили к четырем годам условно.

Преступление, которое инкриминировалось Винникову, связано с закупками по завышенным ценам в 2014-2015 годах медицинского оборудования для онкологического диспансера с предоставлением преимущества поставщику в лице торгового дома «Медтехника». Винников склонил главу регионального управления здравоохранения провести фиктивный аукцион в пользу этой компании. В итоге региональному бюджету был причинен ущерб в 24 миллиона рублей.

Винников свою вину не признал. При назначении ему наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде госнаград, состояния здоровья и возраста (ему 65 лет), а также учел положительную характеристику. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Это уже второй процесс над Винниковым. 15 июля 2019 года Биробиджанский суд также признал его виновным в подстрекательстве и приговорил к четырем годам условно. Но приговор был отменен апелляционной инстанцией и дело направили на пересмотр.

Винников возглавлял ЕАО с 25 февраля 2010 года по 24 февраля 2015-го.