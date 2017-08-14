СК оценил ущерб Татфондбанку в 50 миллиардов рублей

Следственный комитет возбудил 22 уголовных дела в отношении председателя правления обанкротившегося Татфондбанка, депутата Госсовета республики Татарстан 53-летнего Роберта Мусина, ущерб от его действий оценен в 50 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

В настоящее время эти дела объединены в одно производство. Выявленные следователями дополнительные эпизоды связаны со злоупотреблением Мусиным своими полномочиями. По данным СК, он похитил денежные средства Татфондбанка посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров.

В настоящее время Мусин находится под стражей.

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9 мая в СИЗО у него резко ухудшилось самочувствие и он был госпитализирован. Мусин был арестован 3 марта в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. В тот же день Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в связи с полной утратой капитала.

По версии следствия, Мусин, зная о неплатежеспособности своей организации и возможности отзыва лицензии, в декабре 2016 года незаконно вывел залоговое имущество. Оно принадлежало компании «Урман», взявшей четыре кредита в Татфондбанке. Впоследствии полученные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.