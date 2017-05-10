Находящийся в СИЗО глава Татфондбанка попал в больницу

Арестованного председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, обвиняемого в незаконном выводе имущества стоимостью 847 миллионов рублей, госпитализировали в связи с резким ухудшением здоровья. Об этом в среду, 10 мая, сообщили РИА Новости в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану.

Подследственный был экстренно вывезен 9 мая из СИЗО в больницу.

6 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении Мусина по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

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По версии следствия, глава Татфондбанка с неустановленными сообщниками, зная о неплатежеспособности своей организации и возможности отзыва лицензии Центробанком, в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество. Оно принадлежало компании «Урман», взявшей четыре кредита в Татфондбанке.

Мусин был арестован 3 марта в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. В тот же день Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в связи с полной утратой капитала.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.