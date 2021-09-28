Обвиняемого в убийстве россиянина поймали в тувинской тайге

Сотрудники Росгвардии в Республике Тыва поймали в лесу 28-летнего обвиняемого в убийстве местного жителя — россиянин неделю прятался в глухой тайге и маскировался: прикапывался землей, накрывался темной тканью, по цвету схожей с почвой. Об этом во вторник, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Житель Монгун-Тайгинского района 14 сентября в селе Мугур-Аксы в ходе ссоры нанес многочисленные удары ножом своему знакомому, после чего тот скончался. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

По данным правоохранителей, ранее мужчина уже был судим за убийство.

Правоохранители искали злоумышленника в тайге, применяя квадрокоптер, тепловизионные бинокли и оптику ночного видения, и в итоге задержали мужчину. В Росгвардии считают, что он посещал чабанскую стоянку в поисках припасов и таким образом смог продержаться неделю.