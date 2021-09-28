Власти Британии мобилизовали военных на фоне топливного кризиса

В Британии одобрили «Операцию Эскалин» по мобилизации военных в рамках действий по решению топливного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства по бизнесу, энергетике и промышленности.

«Британские военные водители автоцистерн будут приведены в состояние готовности для доставки топлива туда, где оно больше всего необходимо, и обеспечения дополнительных гарантий, что запасы топлива останутся высокими», — говорится в заявлении.

Уточняется, что план на случай непредвиденных обстоятельств, который носит название «Операция Эскалин», будет введен в действие только в случае значительного ухудшения обстановки. Военные водители будут проходить специальную подготовку перед отправкой в командировку, что позволит справиться с «затруднительными обстоятельствами в цепочке поставок».

Великобритания активно отказывается от ископаемого топлива. Последние действующие угольные электростанции — West Burton и Ratcliffe-on-Soar Power Station — страна закроет в сентябре 2024 года. Уголь на территории Соединенного королевства скоро тоже негде будет добывать. Карьер открытого типа Bradley Mine закрыли из-за провала планов по расширению, а небольшие шахты в Шотландии и Уэльсе прекратят работу в октябре 2022 года.